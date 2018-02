Polizei Steinfurt / Ibbenbüren, Einbruchdiebstahl

Ibbenbüren, Einbruchdiebstahl

Ibbenbüren - Unbekannte Einbrecher sind in ein Geschäft auf der Straße Unterer Markt eingebrochen. Das Geschäft wurde ordnungsgemäß beim Verlassen am Montag (12.02.), gegen 18.10 Uhr, verschlossen. Als am Dienstag (13.02.), gegen 07.45 Uhr, wieder geöffnet werden sollte, wurde der Einbruch sofort bemerkt. Die zweiflügelige Eingangstür wurde gewaltsam aufgebrochen. Alle Räumlichkeiten wurden durchsucht. Aus einem Schrank wurde ein Behältnis mit Bargeld und einigen persönlichen Dokumenten entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Einbruch aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

