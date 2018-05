Polizei Steinfurt / Ibbenbüren, Einbruchsdelikte

Ibbenbüren, Einbruchsdelikte

Ibbenbüren - Gleich dreimal sind unbekannte Einbrecher in Ibbenbüren in verschiedene Objekte eingedrungen. Im ersten Fall hebelten unbekannte Täter ein bodentiefes Fenster einer Praxis auf der Wilhelmstraße auf. Die Räumlichkeiten wurden am Montag (14.05.) ordnungsgemäß um 21.45 Uhr abgeschlossen. Am Dienstagmorgen, gegen 06.45 Uhr, wurde der Einbruch festgestellt. Die Einbrecher hatten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht. Bislang steht fest, dass die Täter ein Sparschwein mit 50 Euro Bargeld mitgenommen haben. Auch der zweite Fall ereignete sich auf der Wilhelmstraße. Hier haben Einbrecher das Fenster einer Kindertagesstätte aufgehebelt. Auch in diesem Fall wurden alle Räumlichkeiten durchsucht. In einem Büro fanden die Einbrecher ein Notebook, das sie mitnahmen. Der Sachschaden wird hier auf 600 Euro geschätzt. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag (14.05.), 18.00 Uhr, und Dienstag, 06.50 Uhr. Die Polizei überprüft, ob die beiden Einbrüche von ein und demselben Täter begangen wurden. Einen Beuteschaden in vierstelliger Höhe riefen unbekannte Einbrecher hervor, die von Montag (14.05.), 17.30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 06.10 Uhr, in eine Firma auf der Straße Alstedder Grenze einbrachen. Nachdem die Täter alle Räumlichkeiten durchsucht hatten, entwendeten sie einen Klein LKW der Marke Renault Master mit dem amtlichen Kennzeichen ST- OL 5000. Darüber hinaus waren in dem Lkw zahlreiche hochwertige Werkzeuge deponiert, darunter ein Hilti Kernborngerät, eine Rüttelplatte und ein Stampfer der Marke Wacker, ein Stromgenerator und zwei Bohrmaschinen. In allen Fällen hat die Polizei Spuren am Tatort gesichert. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

