Polizei Steinfurt / Ibbenbüren, Einbruchsversuch gemeldet Zeugen ...

Ibbenbüren, Einbruchsversuch gemeldet Zeugen gesucht

Ibbenbüren - Unbekannte Personen wollten in der Zeit zwischen Montagnachmittag (05.03.2018), 17.00 Uhr und Dienstagmorgen (06.03.2018), 09.30 Uhr, in die Räume eines Unternehmens am Dörnebrink einsteigen. Zunächst machten sie sich offenbar an der Eingangstür des Ladenlokals zu schaffen. Trotz mehrerer Hebelversuche hielt die Tür stand. Anschließend wollten sie über ein Fenster in das Gebäude gelangen. Die Täter warfen einen Pflasterstein gegen die Scheibe, die dabei zersplitterte, aber nicht verbrach. Ohne in das Geschäft gelangt zu sein, verließen sie die Örtlichkeit wieder. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

