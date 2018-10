Polizei Steinfurt / Ibbenbüren, gefährlicher Eingriff in den ...

Ibbenbüren, gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Ibbenbüren - Am Montagvormittag (01.10.2018) fuhr eine Pkw-Fahrerin mit ihrem weißen SUV gegen 10.00 Uhr auf der Münsterstraße stadtauswärts. Am ersten Kreisverkehr, in Höhe McDonalds, bog sie dann in die Rudolf-Diesel-Straße ab. Kurz danach musste sie verkehrsbedingt anhalten. Dabei sah sie im Rückspiegel einen anthrazitfarbenen Opel Corsa, der mit extrem starker Beschleunigung hinter ihr herfuhr. Als der Fahrer des Opels die Verkehrssituation erkannte, konnte er nur mit Mühe sein Fahrzeug abbremsen und kam direkt hinter dem weißen SUV zum Stehen. Beim Bremsmanöver schlingerte der Corsa dermaßen, dass die Pkw-Fahrerin einen Zusammenstoß befürchtete. Danach sprang der Fahrer aus seinem Auto und rannte zum SUV. Dort schlug er mit er mit Wucht gegen die Scheibe der Fahrertür des Fahrzeugs und schrie die Fahrerin an. Der Fahrer wird wie folgt beschreiben: ca. 60-70 Jahre alt, angegrautes Haar, Brillenträger, drahtiger Typ. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/591-4351 zu melden.

