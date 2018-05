Polizei Steinfurt / Ibbenbüren/Greven, falsche Polizisten rufen ...

Ibbenbüren/Greven, falsche Polizisten rufen weiterhin an

Ibbenbüren - "Falsche Polizisten" haben am Montagabend und auch noch in den Nachtstunden zum Dienstag (22.05.2018) Bürgerinnen und Bürger in Ibbenbüren angerufen. Ein Fall wurde aus Greven bekannt. Erwähnenswert ist bei diesen aktuellen Fällen, dass die meisten Anrufe sehr spät eingingen, oft nach 22.00 Uhr. Mit den Anrufen sogar um 00.45 Uhr und 01.00 Uhr versuchen die Betrüger offenbar, glaubhaft zu wirken und ihre Opfer noch weiter unter Druck zu setzen. Lassen Sie sich davon nicht beeindrucken! Der angebliche Polizist wollte - wie in diesen Fällen üblich- persönliche Daten und Informationen zu Wertgegenständen erfragen. Alle Angerufenen lehnten ab und legten auf. Die Polizei lobt dieses Verhalten. Gehen Sie nicht auf diese Masche ein. Die richtige Polizei ruft nicht an und fragt nach persönlichen Daten und Besitzverhältnissen. Legen Sie auf und informieren Sie die Polizei! Wichtig: Übergeben Sie Fremden niemals Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände! Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung!

