Polizei Steinfurt / Ibbenbüren, Körperverletzung

Ibbenbüren, Körperverletzung

Ibbenbüren - Eine Auseinandersetzung in der Innenstadt, mit mehreren beteiligten Personen, ist der Polizei am frühen Mittwochnachmittag (29.08.2018), gegen 14.00 Uhr, gemeldet worden. Nach ersten Angaben sollten etwa 10 junge Männer auf der Breiten Straße, in Höhe Hausnummer 18, aufeinander einschlagen haben. Die Anruferin teilte weiter mit, dass sich dort eine verletzte Person befinden würde, möglicherweise mit einer Stichverletzung. Die Personen seien dann in verschiedene Richtung geflüchtet, vier bis fünf von ihnen liefen hinter den Expert-Markt, in Richtung Alte Nordstraße. Eine andere Person wurde am Fußpättken des dortigen Kindergartens in Richtung Große Straße laufen sehen. Vor Ort wurde eine verletzte Person angetroffen, die ins Krankenhaus gebracht wurde. Die Person wies eine Schnittverletzung am Bein auf. Eine weitere leicht verletzte Person wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein und führte erste Befragungen/Vernehmungen durch, um Erkenntnisse zu den Hintergründen und der Auseinandersetzung selbst zu erlangen. Im Laufe des Nachmittags wurden im Stadtgebiet mehrere Personen überprüft, auf die die Beschreibungen zutrafen. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05451/591-4315.

