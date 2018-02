Polizei Steinfurt / Ibbenbüren/Kreis Steinfurt, Trickdiebe am Werk

Ibbenbüren/Kreis Steinfurt, Trickdiebe am Werk

Ibbenbüren/Kreis Steinfurt - Am Mittwoch (21.02.2018) nahm eine ältere Dame aus Ibbenbüren Kontakt zu vermeintlichen Händlern auf, die in einem Inserat angeboten hatten, Pelze und Schmuck kaufen zu wollen. Einen Tag später kam es gegen 17.00 Uhr zu einem Treffen in der Wohnung der Frau. Ihr gegenüber stand ein etwa 25 bis 30 Jahre alter Mann, der ein südeuropäisches Aussehen hatte. Er war etwa 170 bis 175 cm groß, hatte schwarze Haare, die seitlich rasiert waren und sprach Hochdeutsch. Während eines "günstigen Moments" entwendete der Unbekannte der Frau eine Geldtasche, in der sich ein größerer Bargeldbetrag befand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315. Sie fragt: Wem ist die beschriebene Person, eventuell auch ein Begleiter oder dessen/deren Fahrzeug aufgefallen? Dies könnte im Bereich Gillmannstraße/An der Reichsbahn, Nordstraße oder Püsselbürener Damm gewesen sein. Die Beamten mahnen zu besonderer Vorsicht! Prüfen Sie genau, mit dem wem Sie Geschäftsbeziehungen eingehen. Ziehen Sie dabei immer eine Vertrauensperson hinzu! Generell gilt: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Informieren Sie sofort die Polizei (110), wenn Ihnen die Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt. Weitere Informationen erhalten sie bei Ihrer Polizeidienststelle oder unter www.polizei-beratung.de

