Polizei Steinfurt / Ibbenbüren-Laggenbeck, PKW aufgebrochen

Ibbenbüren-Laggenbeck, PKW aufgebrochen

Ibbenbüren - Ein Autofahrer stellte seinen Pkw am Mittwochnachmittag (28.03.2018), gegen 17.15 Uhr, auf dem Parkplatz am Bahnhof in Laggenbeck ab. Als er am Donnerstagmorgen (29.03.2018), gegen 08.30 Uhr, wieder zu dem silbernen Mercedes kam, stellte er sofort fest, dass die Seitenscheibe des Autos eingeschlagen worden war. Die unbekannten Täter hatten sich dann in den Innenraum begeben und diesen durchsucht. Offenbar hatten sie nichts entwendet. Außer etwa einem Euro Kleingeld hatten sich keine Wertgegenstände im Wagen befunden. Der Sachschaden an dem PKW wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Pkw-Aufbruch unter Telefon 05451/591-4315.

