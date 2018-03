Polizei Steinfurt / Ibbenbüren-Laggenbeck, Verkehrsunfall mit ...

Ibbenbüren-Laggenbeck, Verkehrsunfall mit getötetem Radfahrer (Nachtragsmeldung)

Steinfurt - Am Montag (12.03.), 16:05 Uhr, kam es auf der Bocketaler Straße (K 24) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein bislang noch unbekannter männlicher Pedelec-Fahrer beabsichtigte die vorfahrtberechtigte K 24 von einem Wirtschaftsweg kommend in Richtung Straße "Aatal" zu überqueren. Dabei missachtete er nach bisherigen Feststellungen die Vorfahrt einer 28-jährigen Pkw-Fahrerin aus Recke, die auf der Bocketaler Straße in Fahrtrichtung Brochterbeck unterwegs war. Beim Zusammenstoß der Fahrzeuge im Kreuzungsbereich erlitt der Pedelec-Fahrer so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Die Pkw-Fahrerin und ihre 30-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Identität des Pedelec-Fahrers dauern an. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die K 24 im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt.

