Polizei Steinfurt / Ibbenbüren - Motorradfahrer bei ...

Ibbenbüren - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Steinfurt - Polizei und Feuerwehr befinden sich aktuell in Ibbenbüren im Bereich Osnabrücker Straße/Goldhügelstraße anlässlich eines Verkehrsunfalles im Einsatz. Nach bisherigem Sachstand befuhr ein Mann mit seinem Motorrad die Osnabrücker Straße und kollidierte im Bereich der Goldhügelstraße mit einem Rehwild. Der Motorradfahrer stürzte und erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Die Unfallstelle ist bis auf Weiteres für den Straßenverkehr gesperrt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200