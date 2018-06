Polizei Steinfurt / Ibbenbüren/Püsselbüren Verkehrsgefährdung ...

Ibbenbüren/Püsselbüren Verkehrsgefährdung mit Unfallflucht

Ibbenbüren - Am Sonntag (03.06.2018), gegen 21.00 Uhr, befuhr ein Ehepaar aus Ibbenbüren mit ihrem Pkw die Straße Zum Esch. Auf der kurvenreichen Strecke kam ihnen in Höhe des Bahnhofs Ibbenbüren- Esch ein dunkler Pkw entgegen. Dieser Pkw fuhr dabei so weit links, dass die Ibbenbürener mit ihrem Pkw ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei touchierte der Wagen die Leitplanke. Es entstand erheblicher Sachschaden, der nach ersten Schätzungen auf etwa 2.500 Euro geschätzt wird. Bei dem flüchtigen Pkw könnte es sich um einen blauen Kombi handeln. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Verkehrsgefährdung mit Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

