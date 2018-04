Polizei Steinfurt / Ibbenbüren, Sachbeschädigungen an ...

Ibbenbüren, Sachbeschädigungen an Bushaltestellen

Ibbenbüren - Am Donnerstag, dem 29.03.2018, wurden im Stadtgebiet mehrere beschädigte Bushaltestellen festgestellt. Unbekannte hatten vier Haltestellen vollkommen entglast. Dabei ist ein erheblicher Sachschaden entstanden. Betroffen waren die Unterstände am Aaeebahnhof, an der Alten Bleiche sowie zwei an der Rheiner Straße/Osnabrücker Straße L 501, und zwar in Höhe der Firma Schmitz und an der Kreuzung L 832. Am Morgen des 03.04.2018, Mittwoch, wurde zudem am Kümperweg eine beschädigte Haltestellte festgestellt. Derzeit liegen keine Täterhinweise vor. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 05451/591-4315.

