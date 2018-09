Polizei Steinfurt / Ibbenbüren, schwerer Verkehrsunfall

Ibbenbüren, schwerer Verkehrsunfall

Ibbenbüren - Auf der Münsterstraße (B219) in Höhe der Riesenbecker Straße hat sich in Fahrtrichtung Ibbenbüren ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz. Es kommt in diesem Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Es wird nachberichtet.

