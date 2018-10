Polizei Steinfurt / Ibbenbüren, schwerer Verkehrsunfall ...

Ibbenbüren, schwerer Verkehrsunfall (Nachtragsmeldung)

Steinfurt - Am Donnerstag (04.10.), 00:18 Uhr, befuhr eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Ibbenbüren die Osnabrücker Straße stadtauswärts. Ca. 200 Meter nach Passieren der Kreuzung Alpenstraße kollidierte sie mit einem 37-jährigen Fußgänger aus Ostercappeln, der aus bislang ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn stand. Durch den Aufprall wurde der Fußgänger auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo er vom entgegenkommenden Pkw eines 24-jährigen Fahrers aus Ibbenbüren überrollt wurde. Der Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle. Die 20-jährige Pkw-Fahrerin erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000 Euro. Von der Staatsanwaltschaft Münster wurde zur Klärung des Verkehrsunfalles ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Die Osnabrücker Straße wurde im Bereich der Unfallstelle bis in die Morgenstunden voll gesperrt.

Erstmeldung:

Am Donnerstag (04.10.), 00:18 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Osnabrücker Straße im Bereich der Einmündung Alpenstraße gemeldet. Derzeit sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine Person tödlich verletzt. Die Osnabrücker Straße ist im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt. Eine Verkehrsableitung ist eingerichtet.

