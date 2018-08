Polizei Steinfurt / Ibbenbüren, Unfallflucht am Donnerstag

Ibbenbüren, Unfallflucht am Donnerstag

Ibbenbüren - Am Donnerstag (16.08.2018), im Zeitraum zwischen 13.54 Uhr und 18.50 Uhr, ist auf dem Parkplatz des Klinikums Ibbenbüren an der Großen Straße ein weißer 3er BMW angefahren worden. Der Wagen wurde an beiden Türen der Beifahrerseite erheblich beschädigt, wobei diese stark eingedrückt wurden. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Die Schadenshöhe beträgt cirka 3.500 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

