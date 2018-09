Polizei Steinfurt / Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren - In der Nacht von Freitag auf Samstag (15.09.), zwischen 23.30 Uhr und 10.00 Uhr, ist auf der Münsterstraße, Höhe Haus Nr. 91, ein grauer 1er-BMW angefahren worden. Das Fahrzeug parkte am Fahrbahnrand. Der Sachschaden an der linken Fahrzeugseite wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

