Polizei Steinfurt / Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren - Am Montagvormittag (08.10.), zwischen 09.20 Uhr und 11.05 Uhr, ist auf der Große Straße, etwa in Höhe Hausnummer 90, ein parkender blauer Pkw Toyota angefahren worden. Der Toyota war auf dem Parkstreifen abgestellt. Der Sachschaden am linken Außenspiegel beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Der Verursacher ist flüchtig. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

