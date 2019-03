Polizei Steinfurt / Ibbenbüren, zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Ibbenbüren, zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Ibbenbüren - An der Straße "In der Westfeldmark" und an der Vogtlandstraße sind zwei BMW-Fahrzeuge aufgebrochen worden. In der Zeit zwischen dem späten Mittwochabend und Donnerstagnachmittag (07.03.2019) zertrümmerten die Täter an den beiden Fahrzeugen jeweils eine Scheibe. Anschließend begaben sie sich ins Wageninnere und bauten die Lenkräder aus. Mit der Beute verließen sie die Tatorte wieder. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden, die jeweils auf eine vierstellige Summe geschätzt werden. Der Wert der Beute liegt bei einigen Tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können, Telefon 05451/591-4315.

