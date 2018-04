Polizei Steinfurt / Ibbenbüren, zweimal Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren, zweimal Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren - Am Freitag (13.04.2018), in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 14.15 Uhr, ist an der Nelkenstraße, auf dem Parkplatz vor dem Haus "Lernen fördern-Kinderland", ein parkender blauer 1er BMW im seitlichen Heckbereich angefahren und beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.500 Euro. Am Sonntag (15.04.2018) ist auf dem Parkplatz "Zum Alten Gasthaus Wulf", am Püsselbürener Damm, ein schwarzer Opel Insignia vorne links angefahren worden. Der Sachschaden liegt bei etwa 500 Euro. Der Opel war dort zwischen 09.30 Uhr und 13.30 Uhr abgestellt. In beiden Fällen entfernten sich die Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den Flüchtigen machen können. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200