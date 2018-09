Polizei Steinfurt / Kreis Steinfurt, Bilanz Aktionstag ...

Kreis Steinfurt, Bilanz Aktionstag sicher.mobil.leben - Ablenkung im Blick

Steinfurt - Bei den Kontrollen im Kreis Steinfurt sind 36 Verstöße wegen der Nutzung von Handys während der Fahrt festgestellt und geahndet worden. Autofahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro plus Bearbeitungsgebühr sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg. Fahrradfahrer ein Verwarngeld in Höhe von 55 Euro. Neben den Handyverstößen wurden bei den Kontrollen weitere 60 verkehrsrechtliche Verstöße, überwiegend Ordnungswidrigkeiten, festgestellt und geahndet.

