Polizei Steinfurt / Kreis Steinfurt, Diebstahlsdelikte

Kreis Steinfurt, Diebstahlsdelikte

Steinfurt - Ort: Emsdetten, Münsterstraße Zeit: Freitagmittag (23.03.2018) Ein unbekannter Mann klingelt an der Haustür und bittet um eine Spende, dabei hält er einen Blumenstrauß in der Hand. Er bat um Wasser, Brot und die Toilette benutzen zu dürfen. Er gelangte in die Wohnung. Schließlich stahl er der Geschädigten das Bargeld aus dem Portmonee. Er war 170 bis 180 cm groß, schmächtig, hatte schwarze kurze Haare und sichtbare Goldzähne. Bekleidet mit einer Jeansjacke. Hinweise bitte unter Telefon 02572/9306-4415. Die Polizei bittet um Vorsicht! Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung!

Ort: Ibbenbüren, Groner Allee Zeit: Samstag, 24.03.2018, 20.00 Uhr bis Sonntag, 25.03.2018, 09.00 Uhr Unbekannte entwendeten zwei Koffer mit Kleidungsstücken und Wertgenständen aus einem Fahrzeug. Zudem nahmen die unbekannten auch ein Mountainbike mit, das neben dem Wagen stand. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Rheine, Oldenburger Straße Zeit: Freitag, 23.03.2018, 18.45 Uhr bis Samstag, 24.03.2018, 07.30 Uhr Unbekannte betraten das umzäunte Areal eines Autohandels. Auf dem Gelände bockten sie vier PKW auf und entwendeten schließlich von drei Wagen die Räder. Zudem brachen sie in die Werkstatthalle ein und stahlen Werkzeug. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Rheine, Surenburgstraße Zeit: Freitag, 23.03.2018, 17.00 Uhr bis Samstag, 24.03.2018, 13.00 Uhr Versuchter Einbruch/Sachbeschädigung: Unbekannte beschädigten die Glasscheibe neben der Eingangstür, die dabei zerbrach. Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Ibbenbüren-Laggenbeck, Mettinger Straße Zeit: Sonntag, 25.03.2018, 21.10 Uhr abgestellt, bis 21.45 Uhr Unbekannte durchsuchten den Innenraum eines Mercedes. Aus einer Geldbörse wurden Bargeld und persönliche Papiere gestohlen. Durch eine Zeugin wurden an dem Wagen um 21.45 Uhr drei jugendliche Personen gesehen, die dann mit Fahrrädern wegfuhren. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Ort: Rheine, Elter Straße, Sporthalle Zeit: Freitag, 23.03.2018, 13.00 Uhr bis Montag, 26.03.2018, 08.50 Uhr Über das Dach der Sporthalle gelangten Unbekannte in das Gebäude. Sie verließen dieses offenbar ohne Diebesgut. Der Sachschaden beträgt cirka 1.000 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

Ort: Ibbenbüren, Tecklenburger Damm, Autohaus Zeit: Samstag, 24.03.2018, 13.00 Uhr bis Montag, 26.03.2018, 07.30 Uhr Unbekannte durchtrennten den Zaun des Firmengrundstücks. Von zwei Neufahrzeugen entwendeten sie sämtliche Alu-Räder. Wert des Diebesgutes mehrere Tausend Euro. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

