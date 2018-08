Polizei Steinfurt / Laer, Fahren unter ...

Laer, Fahren unter Drogeneinwirkung/Rauschgiftfund

Laer - Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise ist in der Nacht zum Dienstag (21.08.2018), gegen 03.10 Uhr, in Laer ein Autofahrer von der Polizei gestoppt worden. Bei der Überprüfung an der Darfelder Straße bemerkten die Polizeibeamtinnen bei dem 19-Jährigen typische Drogenauffälligkeiten. Ein entsprechender Test verlief positiv. Bei einer Durchsuchung seines Autos, in dem vier junge Männer unterwegs waren, wurden unter einem Sitz zwei Metalldosen gefunden. Darin befanden sich mehrere Gramm psychoaktiver Pilze. Diese wurden sichergestellt. Während der Kontrolle bemerkten die Polizistinnen zudem, dass von einem Mitfahrer bzw. aus seinem mitgeführten Rucksack ein deutlicher Marihuanageruch aufstieg. Der Rucksack des 18-Jährigen wurde durchsucht. Es wurden mehrere kleinere Mengen verschiedener Drogen gefunden und ebenfalls sichergestellt. Das Rauchgift, nach erster Einschätzung Marihuana, Kokain und Ecstasytabletten, will der junge Mann aus Steinfurt unmittelbar zuvor in den Niederlanden erworben haben. Gegen ihn und gegen den Fahrer wurden wegen der Drogenverstöße Ermittlungsverfahren eingeleitet. Wegen des Verkehrsverstoßes ist dem dem 19-jährigen Fahrer aus Steinfurt eine Blutprobe entnommen worden.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200