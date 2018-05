Polizei Steinfurt / Laer, Garagenbrand,

Laer, Garagenbrand,

Laer - In der Straße Vowinkel ist eine Garage komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr wurde am Dienstag (08.05.), gegen 19.25 Uhr, alarmiert. Die Feuerwehrmänner konnten jedoch den Vollbrand nicht mehr verhindern. Durch die Flammen wurde eine oberirdische Stromleitung der RWE, die über der Garage verläuft, leicht beschädigt. Nachdem das Feuer gelöscht war, wurde in den Resten nach der Ursache für diesen Brand gesucht. Offensichtlich war ein technischer Defekt des in der Garage stehenden Aufsitzrasenmähers die Ursache für die Brandentstehung. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf etwa 30.000 Euro beziffert.

