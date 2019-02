Polizei Steinfurt / Laer, Verkehrsunfall mit einem Verletzten ...

Laer, Verkehrsunfall mit einem Verletzten Unfall am Montag

Laer - Auf der Landstraße 550, der Verbindung von Laer nach Holthausen ist am Montag (25.02.2019) im Bereich Vowinkel ein Motorrollerfahrer verunglückt. Der 51-jährige Mann aus Laer war dort gegen 11.20 Uhr mit dem Zweirad unterwegs. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte mit dem Kleinkraftrad einen Leitpfosten und stürzte dann. Der 51-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstanden geringe Sachschäden am Leitpfosten und am Roller. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

