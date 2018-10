Polizei Steinfurt / Lengerich, Exhibitionist/sexuelle Handlung

Lengerich, Exhibitionist/sexuelle Handlung

Lengerich - Am Montagnachmittag (02.10.2018) ist im Bereich Teutoburger Straße/Waldstraße ein Mädchen von einem unbekannten Mann belästigt worden. Die Schülerin war dort gegen 16.20 Uhr zu Fuß unterwegs, als sich ein weißer Kastenwagen näherte. Der im Auto sitzende, etwa 35 bis 40 Jahre alte Mann sprach das Kind an. Dieses sah, dass sich der Fahrer untenherum entblößt hatte und sich ihr in schamverletzender Weise zeigte. Die Schülerin erschrak und rannte sofort davon. Der weiße Wagen entfernte sich in Richtung Stadtmitte/Schulstraße. Der Mann hatte kurze, dunkelbraune Haare. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall, zu dem weißen Kastenwagen oder zu dem unbekannten Mann machen können, Telefon 05481/9337-4515.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200