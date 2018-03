Polizei Steinfurt / Lengerich, Sachbeschädigung

Lengerich, Sachbeschädigung

Lengerich - An der Engen Gasse ist ein PKW beschädigt worden. Der Mercedes wurde am Sonntag (18.03.2018), gegen 17.00 Uhr, dort abgestellt. Am Montagvormittag (19.03.2018), um 09.00 Uhr, ist dann der Schaden bemerkt worden. Unbekannte Personen hatten den Lack des Fahrzeugs derart verkratzt, dass ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden ist. Derzeit liegen keine Erkenntnisse auf den oder die Täter vor. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

