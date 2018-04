Polizei Steinfurt / Lengerich, Verkehrsunfall mit -2- ...

Lengerich, Verkehrsunfall mit -2- Schwerverletzten

Steinfurt - Lengerich, Exterheider Damm Sonntag, 22.04.2018, 19:12 Uhr Eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Lengerich befuhr den Exterheider Damm von Lengerich kommend in Fahrtrichtung Tecklenburg. Zwischen der Straße "Zur Meesenburg" und der Tecklenburger Straße kam die Frau mit ihrem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde der Pkw so stark beschädigt, dass die Fahrerin und ein 8 jähriger Beifahrer aus Lengerich im Fahrzeug eingeklemmt wurden. Sie wurden durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen. Die beiden schwer verletzten Beteiligten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus in Osnabrück gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 10.000 Euro.

