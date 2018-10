Polizei Steinfurt / Lengerich, Verkehrsunfall mit zwei ...

Lengerich, Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Steinfurt - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch (10.10.18), gegen 18.00 Uhr, auf der Osnabrücker Straße in Höhe Am Finkenberg ereignete, sind zwei Unfallbeteiligte verletzt worden. Ein 36jähriger Motorradfahrer befuhr mit seinem Motorrad die Osnabrücker Straße in Fahrtrichtung Lengerich. In einer Rechtskurve mit Gefälle kam ihm auf seiner Fahrspur ein VW Golf entgegen, der in Richtung Osnabrück unterwegs war. Beide Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Die 33jährige Pkw - Fahrerin hatte noch zuvor versucht, nach links auszuweichen, konnte aber den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Dabei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt und die Pkw - Fahrerin leicht verletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf etwa 15.000 Euro beläuft. Der VW Golf landete im gegenüberliegenden Straßengraben und überschlug sich dort zweimal. Der Motorradfahrer wurde mit in die Uniklinik nach Münster gefahren, die Pkw- Fahrerin kam in ein nahegelegenes Krankenhaus.

