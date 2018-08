Polizei Steinfurt / Lengerich, zwei Einbrüche gemeldet

Lengerich, zwei Einbrüche gemeldet

Lengerich - In der Nacht zum Donnerstag (23.08.2018), nach 23.45 Uhr, ist in zwei Lokale eingebrochen worden. Im Stadtgebiet, an der Tecklenburger Straße, suchten Diebe in den Räumen nach Diebesgut. Aus dem Keller des Gebäudes entwendeten sie verschiedene Spirituosen. Außerhalb der geschlossenen Ortschaft, an der Brochterbecker Straße, wurde am frühen Donnerstagmorgen ebenfalls ein Einbruch in eine Gaststätte bemerkt. Der oder die Täter hatten insbesondere den Thekenbereich durchsucht und dabei verschiedene Behältnisse gewaltsam geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Diebe ein Kellnerportmonee. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200