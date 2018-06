Polizei Steinfurt / Lienen, aktuell Verkehrsunfall/Sperrung

Lienen, aktuell Verkehrsunfall/Sperrung

Lienen - Auf der Straße "Holperdorp" (Kreisstraße 30), etwa in Höhe Hausnummer 22, hat sich um kurz nach 07.00 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Die Straße verbindet Lengerich und Bad Iburg. Der Unfall hat sich kurz vor der Grenze zu Niedersachsen ereignet. Die Straße Holperdorp ist in dem Bereich komplett gesperrt. Nach ersten Angaben sind an dem Unfall zwei Fahrzeuge beteiligt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und die Polizei sind vor Ort im Einsatz.

