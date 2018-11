Polizei Steinfurt / Lienen, Person vermisst, ...

Lienen, Person vermisst, Öffentlichkeitsfahndung, - Bild

Steinfurt - Seit Freitag (02.11.18), gegen 12.30 Uhr, wird der 56jährige Ralf Jürgen Schlinger vermisst. Die vermisste Person wohnt in Lienen und ist zu Fuß unterwegs. Herr Schlinger ist zum letzten Mal im Raum Lienen gesehen worden. Umfangreiche Suchmaßnahmen der Polizei haben bislang keinen Erfolg gebracht. Deshalb wendet sich die Polizei mit einem Bild des Vermissten an die Öffentlichkeit. Es werden Zeugen gesucht, die den Vermissten gesehen haben oder die Hinweise zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Lengerich, Telefon 05481/ 9337 - 4515.

