Polizei Steinfurt / Lienen, Verkehrsunfall mit Verletzten

Lienen, Verkehrsunfall mit Verletzten

Lienen - Auf der Lengericher Straße (L 591) hat sich am Mittwochmorgen (21.03.2018) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem drei Fahrzeuginsassen leicht verletzt wurden. Die Sachschäden an den beiden beteiligten Fahrzeugen sind erheblich (Totalschäden) und werden auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Zudem wurde ein Verkehrszeichen beschädigt. Um kurz vor 08.00 Uhr war ein 87-jähriger Autofahrer aus Lienen auf dem Aldruper Weg unterwegs. An der Einmündung wollte er die vorfahrtberechtigte Lengericher Straße überqueren, um auf ein gegenüberliegendes Firmengelände/Tankstelle zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW eines 66-jährigen Mannes aus Bad Iburg, der von Lienen in Richtung Lengerich gefahren war. Beide Fahrer sowie der Mitfahrer des 66-Jährigen, ein 45-jähriger Mann aus Lienen, erlitten leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht und dort ambulant behandelt.

