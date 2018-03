Polizei Steinfurt / Lotte, Gefährliche Körperverletzung

Lotte, Gefährliche Körperverletzung

Lotte - Tatzeit: Sonntag (11.03.), gegen 05.00 Uhr, Zwei unbekannte Frauen streiten sich auf dem Strotheweg. Als eine zufällig vorbeikommende 22-jährige Frau aus Lotte schlichten will, wird sie von einem unbekannten Mann an den Haaren zu Boden gezogen. Der Mann schlägt und tritt die am Boden liegende Frau. Danach flüchtet er mit einem Mercedes. Die beiden zuvor streitenden Frauen fahren gemeinsam in einem anderen PKW davon. Die 22-Jährige wird verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

