Polizei Steinfurt / Lotte, Raub

Lotte, Raub

Lotte - Zwei maskierte Männer haben am Freitagmorgen (22.03.2019) einen Friseursalon an der Bahnhofstraße betreten. Von der Angestellten forderten sie unmittelbar die Herausgabe von Bargeld und drohten ihr, indem einer von ihnen auf eine Schusswaffe im Hosenbund zeigte. Die Täter erbeuteten etwas Bargeld und flüchteten dann. Einer war etwa 175 cm groß, hatte eine schmale Statur und dunkelblonde Haare. In der hinteren Öffnung seiner Cappy war ein kleiner Zopf erkennbar. Er trug eine blaue Boxershorts und eine schwarze Jacke mit roten Ärmeln. Der zweite Mann trug eine Schirmmütze, hatte vermutlich dunkles Haar und war ebenfalls etwa 175 cm groß und hatte eine schlanke Statur. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Raub oder zu den beiden männlichen Personen unter Telefon 05451/591-4315.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200