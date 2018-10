Polizei Steinfurt / Mettingen, Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Mettingen, Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Mettingen - Auf der Ibbenbürener Straße hat sich am Dienstagnachmittag (16.10.2018) ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei junge Männer aus Ibbenbüren leicht verletzt wurden. Es entstanden an den beiden beteiligten PKW erhebliche Sachschäden, die auf insgesamt 30.000 Euro geschätzt werden. Gegen 15.00 Uhr fuhr ein 29-jähriger Autofahrer auf der Landstraße in Richtung Mettingen. In Höhe des Abzweiges Gerichtsweg/Wieher Kirchweg, im Rechtsverlauf der Straße, kam sein Wagen den Schilderungen und Spuren zufolge nach links auf die Fahrspur des Gegenverkehrs. Dabei touchierte sein Fahrzeug den Wagen eines entgegenkommenden 18-Jährigen. Der Wagen des 29-Jährigen drehte sich und landete dann im Straßengraben. Beide leicht verletzten Fahrer wurden einem Krankenhaus zugeführt. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden.

