Polizei Steinfurt / Neuenkirchen, Einbruch in eine Schule

Neuenkirchen, Einbruch in eine Schule

Neuenkirchen - In der Infothek der Emmy-Noether-Schule haben sich unbekannte Diebe aufgehalten. Die Einbrecher müssen in der Zeit zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 07.00 Uhr, auf dem Grundstück an der Friedrich-Bülten-Straße gewesen sein. Mit einem unbekannten Gegenstand schlugen sie ein Loch in die Scheibe einer Zugangstür. Anschließend öffneten sie die Tür und begaben sich in den Raum, wo sie in verschiedenen Schränken und Schreibtischen nach Wertgegenständen suchten. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie eine Kaffeekasse, in der sich etwa 20 Euro befanden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

