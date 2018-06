Polizei Steinfurt / Neuenkirchen, Kupferdiebstähle

Neuenkirchen, Kupferdiebstähle

Neuenkirchen - Unbekannte haben am Pfarrheim an der Friedenstraße und an der Ludgerischule am Westfalenring insgesamt etwa 12 Meter Kupfer-Fallrohre der Dachentwässerung abgebaut und gestohlen. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Die Täter waren zwischen Mittwoch (13.06.), 18.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 07.00 Uhr am Werk. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 05971/938-4215.

