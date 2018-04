Polizei Steinfurt / Neuenkirchen, Verkehrsunfall/Zeugen gesucht

Neuenkirchen, Verkehrsunfall/Zeugen gesucht

Neuenkirchen - Ein 49-jähriger Motorradfahrer fuhr am frühen Sonntagabend (15.04.2018) auf der Salzbergener Straße in Richtung Neuenkirchen. Im Kreuzungsbereich mit der Straße "Landersum" überquerte ein PKW vor ihm die Straße. Der schwarze VW-Golf sei mit nahezu unverminderter Geschwindigkeit über die vorfahrtberechtige Salzbergener Straße gefahren. Der Zweiradfahrer führte eine Vollbremsung durch, konnte einen Zusammenprall mit dem PKW verhindern, kam aber mit dem Krad zu Fall. Dabei erlitten der 49-jährige Fahrer schwere und seine 53-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen. Beide Verletzten aus Emsbüren wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der bisher unbekannte Fahrer/die Fahrerin des VW-Golfs setzte seine Fahrt auf der Straße Landersum in Richtung Haddorf fort. Der Wagen hatte ein Nordhorner Kennzeichen (NOH). Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum dem Verkehrsunfall oder zu dem schwarzen VW-Golf aus Nordhorn machen können, Telefon 05971/938-4215. Der Schaden am Motorrad wird auf cirka 2.000 Euro geschätzt.

