Polizei Steinfurt / Neuenkirchen, Verkehrsunfallflucht

Neuenkirchen, Verkehrsunfallflucht

Neuenkirchen - Am Samstagnachmittag (10.11.) ist auf dem EDEKA-Parkplatz am Alphons-Hecking-Platz ein schwarzer VW Passat angefahren und an der linken Fahrzeugseite beschädigt worden. Der VW parkte dort in der Zeit zwischen 13.15 Uhr und 14.15 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Rheine, Telefon 05971/938-4215, in Verbindung zu setzen.

