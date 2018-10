Polizei Steinfurt / Nordwalde, Verkehrsunfallflucht.

Nordwalde, Verkehrsunfallflucht.

Nordwalde - Die Fahrerin eines blauen Nissan Micra hatte ihr Fahrzeug am Dienstag (25.09.2018), um 15.45 Uhr, vor dem Haus Bispingallee 15 abgestellt. Als sie ihr Fahrzeug am Freitag (28.09.), gegen 07.45 Uhr, wieder benutzen wollte, stellte sie bei eine Beschädigung an der Fahrertür sowie der hinteren linken Tür fest. Offensichtlich war ein anderes Fahrzeug gegen den Nissan Micra gefahren. Dabei entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

