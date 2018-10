Polizei Steinfurt / Nordwalde, versuchter Einbruch

Nordwalde, versuchter Einbruch

Nordwalde - Unbekannte Täter wollten in der Nacht zum Mittwoch (17.10.2018) in den real-Markt am Wallgraben einsteigen. Um 01.25 Uhr hörte eine Zeugin im hinteren Bereich des Gebäudes laute Geräusche, offenbar wollten Diebe eine Scheibe zertrümmern. Als sie sich vorsichtig nähern wollte, bemerkte sie auch schon Personen, vermutlich zwei, die von dort wegliefen. Diese liefen über einen unbefestigten Fußweg an der Rückseite der Häuser des Grünen Weges in Richtung Sandstiege davon. An dem Einkaufsmarkt hatten sie sich an einer Zugangstür zu schaffen gemacht und mit brachialer Gewalt versucht, diese zu öffnen. Die gut gesicherte Tür hielt jedoch stand. Die Täter gelangten nicht in den Einkaufsmarkt. Der Schaden an der Tür wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

