Polizei Steinfurt / Ochtrup, Diebstahl eines Anhängers

Ochtrup, Diebstahl eines Anhängers

Ochtrup - Am Donnerstag (29.11.) meldete sich der Inhaber einer Autoservice Firma von der Brookstraße bei der Polizei und gab den Diebstahl eines Pkw Anhängers zu Protokoll. Der Inhaber zeigte den Polizeibeamten vor Ort eine Videoaufzeichnung. Demnach kamen am frühen Donnerstagmorgen, gegen 02.20 Uhr, zwei Täter fußläufig auf das Grundstück der Firma, machten sich an dem Schloss des Anhängers zu schaffen und verließen zunächst das Firmengelände. Nach etwa 20 Minuten kamen sie mit einem Pkw zurück. Einer der Täter stieg aus, zog den Anhänger dann zu dem abseits geparkten Pkw und hängte ihn an. Dann fuhr das Gespann davon. Einer der Täter trug eine auffallend helle Hose, ein dunkles Oberteil und ein Cappy. Im Laufe des Donnerstags meldete sich ein weiterer Zeuge bei der Polizei und gab an, zwei gültige Kennzeichen auf der Straße Weiner in Höhe der Hausnummer 299 gefunden zu haben. Wie sich herausstellte, gehörten die Kennzeichen zu dem entwendeten Anhänger. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 02553/ 9356 - 4155 zu melden.

