Polizei Steinfurt / Ochtrup, Körperverletzung

Ochtrup, Körperverletzung

Ochtrup - Am Dienstagvormittag (30.10.2018), um 09.20 Uhr, wurde der Polizei eine Körperverletzung in der St. Lambertus Kirche an der Kolpingstraße gemeldet. Die eingesetzte Polizeistreife traf in der Kirche Zeugen und eine leicht verletzte Frau an. Die 52-Jährige wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Schilderungen hatte in der Kirche ein Mann randaliert. Dabei schubste er die 52-jährige Frau gegen einen Pfeiler. Sofort war klar, dass es sich bei dem Mann um einen 38-Jährigen gehandelt hatte, der den Zeugen nicht unbekannt war. Im Laufe einer Fahndung konnte eine Streife den Mann antreffen und zur Polizeidienststelle bringen. Der 38-Jährige wurde schließlich in ärztliche Obhut übergeben.

