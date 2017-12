Polizei Steinfurt / Ochtrup, Männer unberechtigt auf einem ...

Ochtrup, Männer unberechtigt auf einem Firmengelände

Ochtrup - Am frühen Mittwochmorgen (27.12.2017), um kurz nach 05.00 Uhr, ist die Polizei zum Nienborger Damm gerufen worden. Den Schilderungen zufolge war dort ein junger Mann durch ein Dach gestürzt und verletzt worden. Die Beamten fuhren zu dem seit Jahren stillgelegten, baufälligen Firmengelände bzw. -gebäude. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatten zwei 19 und 20 Jahre alte Männer das umfriedete Areal betreten und sich schließlich auf das Dach einer Halle begeben. Dieses gab dann nach und der 19-Jährige stürzte einige Meter in die Tiefe. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den jungen Mann bergen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200