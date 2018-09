Polizei Steinfurt / Ochtrup, Raub angezeigt

Ochtrup, Raub angezeigt

Ochtrup - Am Freitagmittag (21.09.2018) ist auf der "Kurze Straße" der Mitarbeiter eines Kurierdienstes beraubt worden. Gegen 13.00 Uhr stellte der Mann sein Fahrrad in Höhe des Hauses Nummer 1 ab, um dann auszuliefern. Seinen Schilderungen zufolge, kamen drei unbekannte junge Männer auf ihn zu, die ihn unmittelbar nach Geld befragten. Als der Geschädigte dies verneinte, ergriffen ihn zwei Männer und drückten ihn gegen eine Wand. Der dritte Mann durchsuchte seine Kleidung und fand dabei seine Geldbörse. Nachdem er daraus Geld entnommen hatte, warf er dem Opfer die Geldbörse vor die Füße. Danach flüchtete das Trio in Richtung Bahnhof. Alle drei Personen waren 18 bis 20 Jahre alt und cirka 180 cm groß. Mindestens zwei der Männer sprachen Deutsch mit einem Akzent. Ein Täter trug ein weißes, ein zweiter ein schwarzes T-Shirt und die dritte Person eine dunkle Lederjacke, eine an den Knien zerrissene, schwarze Jeanshose und ein schwarzes Cappy. Er hatte einen dunklen Teint. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02553/9356-4155.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200