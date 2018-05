Polizei Steinfurt / Pressebericht der KPB Steinfurt für ...

Pressebericht der KPB Steinfurt für Pfingstmontag, 21.05.2018

Steinfurt - Verkehrsunfall mit Trunkenheit und Flucht Lienen, Glandorfer Damm Sonntag, 20.05.2018, gegen 07:00 Uhr Ein 28jähriger aus Hörstel befuhr mit seinem Fahrzeug, einen weißen VW Golf, den Glandorfer Damm in Fahrtrichtung Kattenvenne. Ca. 200 Meter vor der Einmündung Kattenvenner Straße verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in den angrenzenden Graben. Anschließend entfernte er sich zu Fuß von der Unfallörtlichkeit. Im Rahmen polizeilicher Fahndungsmaßnahmen konnte der 28jährige angetroffen werden. Da dieser augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, wurden ihm eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein und sein Fahrzeug sichergestellt. Durch den Verkehrsunfall entstand an dem VW Golf ein wirtschaftlicher Totalschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Feuer auf Dachterrasse Greven, Marktstraße Sonntag, 20.05.2018, 15:45 Uhr Aus bislang ungeklärter Ursache kam es auf der Dachterrasse der 76jährigen Geschädigten zu einem Brand. Dabei wurden einige Sträucher sowie Holzbalken der Terrassenkonstruktion beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im unter viertstelligen Bereich. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Versuchter Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus Ibbenbüren, Niedersachsenring Sonntag, 20.05.2018, zwischen 13:30 und 17:30 Uhr Unbekannte Täter versuchten erfolgslos die Garagentür und Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln. Ein Eindringen in das Haus erfolgte nicht. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Polizei Ibbenbüren bittet um Hinweise auf den oder die Täter unter der Rufnummer 05451-5910.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer (Nachtragsmeldung) Rheine; Haselnußstraße Sonntag, 20.05.2018, 18:25 Uhr Ein 29-jähriger Motorradfahrer aus Rheine befuhr die Haselnußstraße in Fahrtrichtung Goldbergweg. Nach bisherigen Feststellungen fuhr er in der Fahrbahnmitte. In Höhe einer Straßenkuppe versuchte er einem entgegenkommenden Pkw nach rechts auszuweichen. Dabei verlor der 29-Jährige die Kontrolle über sein Krad. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei erlitt der Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Münster geflogen.

