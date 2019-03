Polizei Steinfurt / Pressebericht der KPB Steinfurt für Samstag, ...

Pressebericht der KPB Steinfurt für Samstag, 30.03.2019

Steinfurt - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Pedelec-Fahrerin Rheine, Innenstadt, Sandkampstrasse / Bonifatiusstrasse Freitag, 29.03.2019, gegen 10:00 Uhr Ein 53jähriger Pkw-Fahrer aus Rheine übersah in Rheine beim Abbiegen von der Bonifatiusstraße nach links in die Sandkampstraße eine 65jährige Pedelec-Fahrerin, die in dem Moment die Sandkampstraße vorfahrtberechtigt überquerte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Dame aus Rheine schwer und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

