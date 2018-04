Polizei Steinfurt / Pressebericht der KPB Steinfurt vom Sonntag, ...

Pressebericht der KPB Steinfurt vom Sonntag, 22.05.2018

Steinfurt - Verkehrsunfall mit -1- Schwerverletzten - Emsdetten, Elbersstraße, Sonntag, 22.04.2018, 03:29 Uhr

Eine 51-jährige Pkw-Fahrerin aus Emsdetten befuhr die Elbersstraße in Fahrtrichtung Wilhelmstraße. In Höhe der Wannenmacherstraße kollidierte sie mit einem 34-jährigen Fußgänger aus Emsdetten, der sich aus bislang ungeklärter Ursache auf der Fahrbahn befand. Der Fußgänger stürzte nach dem Zusammenprall zu Boden und erlitt lebensgefährlicher Verletzungen. Er wurde nach notärztlichen Erstversorgung in ein Osnabrücker Krankenhaus eingeliefert. Da der 34-jährige unter Alkoholeinwirkung stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro.

Trunkenheitsfahrt - Ibbenbüren, Osnabrücker Straße, Sonntag, 22.04.2018, 04:10 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 20-jährigen Mann aus Ibbenbüren stellten die Beamten fest, dass dieser sein Kleinkraftrad unter dem Einfluss von Alkohol führte. Der Verdacht erhärtete sich durch einen durchgeführten Atemalkoholtest mit einem Wert von 1,54 Promille. Der Ibbenbürener gab weiter an, dass er vor zwei Tagen Betäubungsmittel konsumiert habe. Dem jungen Mann wurden zwei Blutproben entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

