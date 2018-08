Polizei Steinfurt / Pressebericht der Kreispolizeibehörde ...

Pressebericht der Kreispolizeibehörde Steinfurt Nachtrag zum Erstbericht, 21.08, um 17.07 Uhr, Ladbergen, Erstmeldung Schwerer Verkehrsunfall

Steinfurt - Ein 48jähriger Pkw-Führer aus Ladbergen befuhr die Grevener Straße (L 555) in südliche Richtung. An der Unfallstelle beabsichtigte er nach links in den Krackenweg abzubiegen. Verkehrsbedingt musste er sein Fahrzeug anhalten. Dieses bemerkte ein nachfolgender 84jähriger Pkw-Führer aus Lengerich zu spät. Er lenkte sein Fahrzeug noch nach links in den Gegenverkehr, kollidierte aber zunächst mit dem Pkw-Heck des 48jährigen und prallte dann frontal gegen den Pkw eines entgegenkommenden 62jährigen Mannes aus Ladbergen. Der 84jährige Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden. Er wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein nahes Klinikum geflogen. Auch der 62jährige Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur stationären Aufnahme gebracht. Nach den ersten Mitteilungen der Krankenhäuser besteht keine Lebensgefahr. Der 48jährige Unfallbeteiligte konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Seine 51jährige Beifahrerin erlitt bei dem Unfall einen Schock. Da nach den ersten Ermittlungen bei dem Frontalunfall beide Fahrzeuge einen Totalschaden erlitten und auch der Schaden am Pkw des 48jährigen Mannes nicht unerheblich ist, wird der Gesamtschaden auf mehrere 10.000EUR geschätzt. Die Grevener Straße musste für mehrere Stunden für die Bergung und die Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

