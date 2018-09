Polizei Steinfurt / Pressebericht der Kreispolizeibehörde ...

Pressebericht der Kreispolizeibehörde Steinfurt für Sa., 08.09.2018

Steinfurt - Brand eines Altpapiercontainers in Emsdetten, Friedrichstraße. Freitag, 07.09.2018, gegen 23:20 Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu einem Containerbrand auf dem Platz vor dem Haupteingang zu Stroetmanns Fabrik aufgenommen. Dort geriet ein an einer Hauswand abgestellter Altpapiercontainer in Brand, der durch die Feuerwehr gelöscht wurde. Durch die Flammen wurden zwei weitere Container sowie die Zinkfassade des Daches in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Container durch unbekannte Täter vorsätzlich oder fahrlässig in Brand gesetzt. Zeugen, die am Brandort verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Emsdetten in Verbindung zu setzten, Tel. 02572-93060.

OTS: Polizei Steinfurt newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43526 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43526.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt Pressestelle Telefon: 02551 152200